Pepe Sancho pidió a María Jiménez que dieran una comida en su casa para sus compañeros de 'Medea'. Nuria Espert se excusó a última hora. ... Ese día Pepe Sancho estaba con una mujer a la que María Jiménez no quitaba ojo porque Pepe Sancho tampoco se lo quitaba. A la hora de comer, esa chica, que El Estudiante se había puesto enfrente, dijo: «A mí me gusta mucho una canción de María: el 'Me muero, me muero'». Buen gusto. Saltó María: «Se folla bien con esa canción, ¿verdad, hija?».

En aquel tiempo, María Jiménez estaba trabajando en el disco que ella había pedido a Sabina. «Pepe estaba en mi cabeza como una tortura antes, después y durante cada grabación; cuando terminaba empezaba el martirio en mi casa y durante ellas no dejaba de pensar en él. Las letras me provocaban continuamente: 'que ser valiente no cueste la vida, que ser cobarde no valga la pena'». Como ha escrito Beatriz Cortázar, con lo escandalosa que eras y te vas en silencio.

