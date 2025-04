Maverick y el periodismo

Se interpreta, no sé si con mucho tino, que se ha premiado 'Todo a la vez en todas partes' para mirar a la gente joven

En la fiesta a lo Capote en blanco y negro que han sido los Oscar, Jennifer Connelly, de 52 años, ha sido la más guapa ... y elegante. Y su película, 'Top Gun: Maverick', la que debió haber ganado si es el cine tal y como lo hemos entendido lo que debería triunfar. Ya sabemos que no. Se interpreta, no sé si con mucho tino, que se ha premiado 'Todo a la vez en todas partes' para mirar a la gente joven. A la que va al cine a ver Marvel y también una locura como esta con multiverso, ciencia ficción y patadas (que ha ido en EE UU al cine a verla, no aquí).

No se ha dado por muerto el drama, pero se ha dado paso a lo más original (aunque sea un pastiche). Pero ya se lo dijo Spielberg a Cruise: «Has salvado el culo a Hollywood». Con la nueva 'Top Gun' ha llevado al cine a gente que había dejado de ir al cine. Es como el periodismo. Los periódicos pretenden captar a los jóvenes que no leen periódicos y olvidan a quienes han dejado de leerlos.

