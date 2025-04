¿Dónde están esos lectores?

El BBVA ha hecho un estudio y parece que los españoles tienen mucho interés por la información. Y leen periódicos. Impresos y sus páginas webs ( ... más de estos). Y escuchan la radio. Creo que los periódicos son importantes. Me preocupa más que la gente lea periódicos a que lea libros. Pero a la vista de la crisis no sé si creerme ese estudio. Si se venden menos periódicos. Y sí, podemos pensar en la atomización de las audiencias televisivas ante tanta oferta igual que podemos pensar en esa dispersión por los muchos medios de comunicación.

No sé, me temo que el interés por la información (de calidad) es como el interés por Alexia Putellas y el fútbol femenino. Vean el último Pantomima Full. Emilia Landaluce y yo hemos dedicado 'La mala víctima', además de a su madre, a los que todavía leen periódicos. A la vista de la salud de alguna información, Emilia suele decir que los que no pagan por los periódicos no merecen que les cuenten la verdad.