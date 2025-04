La lata de trabajar

Comenta Compartir

Años después de que Luis Aguilé cantara 'Es una lata el trabajar', parece que los jóvenes no están a favor del pico y la pala. ... Que no es más que una estafa. Deslomarse y cobrar cuatro duros, desplazarse durante dos horas, no tener tiempo para otras cosas, todo eso. Hay una camarera que ha llamado la atención en TikTok diciendo que le da igual si se usa el baño sin consumir o si te sientas en la mesa con un Happy Meal. Que le pagan cinco euros la hora, que no va a heredar la cafetería y que por qué tiene que matarse. Vaya, que la podrán engañar en el sueldo, no en el trabajo.

A nadie le gusta trabajar. Y menos cobrar poco. A una actividad solo se le puede llamar trabajo cuando preferirías estar haciendo otra cosa en su lugar. Montserrat Caballé decía que trabajaba deprisa para poder vivir despacio. Ella no era precaria. Aparte de eso, la vida pasa felizmente si hay amor, eso que Alvite creía que era un modo de pagar a medias la lavadora.

