La portada de The Guardian Weekly es la bandera de España con el escudo constitucional y la sombra de un águila. El titular: 'A long ... shadow. How Spain's electoral gridlock bucked the far-right trend in Europe' (algo así como 'Una larga sombra. Cómo el bloqueo electoral contrarrestó la tendencia a la (extrema) derecha en Europa'). El bloqueo puede ser real pero también mental. A La Juampe de las Nancys Rubias la han puesto verde por llevar una camiseta con la silueta del Valle de los Caídos y las letras 'Una, grande, libre'.

Una camiseta espantosa, además. A Mario Vaquerizo ya lo pusieron como hoja de perejil por lucir una camiseta de la Legión. Las dos camisetas eran más feas que una novia de Bertín, pero de ahí a ponerte como si estuvieras marchando sobre Roma en 1922, va un trecho. En fin, sabemos de la provocación por un lado y también del tablero inclinado. Con una camiseta de la DDR o del Che Guevara no te van a poner pingando.

