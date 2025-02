Lo de Joan Collins

Comenta Compartir

No paran los periódicos de adelantarnos las próximas muertes de Françoise Hardy y Alain Delon. No paran de contarnos las penurias de no morirse ya. Pobres. Hablan de la enfermedad y de la vejez, eso que Philip Roth decía que no era una enfermedad sino ... una masacre. Puede ser las dos. Por otro lado, en la última edición de los Emmy la mejor aparición ha sido la de Joan Collins con 90 años. Es como si la hubieran embalsamado en 'Tierra de faraones'.

Con ese aspecto y ese espíritu no niega la edad, claro. En otro tiempo sí. «Me quité un par de años en la promoción de 'El semental' y el Daily Mirror encontró mi certificado de nacimiento… Ni que hubiera matado a todas las monjas de un convento». En el documental 'La leyenda de Joan Collins' sale Barbara Walters diciendo: «Cuando era joven, Joan Collins salió con un hombre que le pegó, la drogó y la violó. ¿Cómo se lo devolvió ella? Se casó con él». No te mueras, Joan. Los otros es que sufren.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión