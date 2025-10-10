HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 9 de octubre, en Extremadura?
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. EFE

Inutilidad y temeridad

En diagonal ·

Le preguntan a Óscar López si ha cobrado alguna vez en metálico del PSOE y contesta: «Yo creo que lo más importante es saber que la corrupción es el cáncer de la democracia»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:18

Comenta

Le preguntan a Óscar López si ha cobrado alguna vez en metálico del PSOE y contesta: «Yo creo que lo más importante es saber que ... la corrupción es el cáncer de la democracia». Y yo creo que el kiwi amarillo está más bueno que el verde. Me recordó López a la madre lotera de una amiga: «La mejor lotería, el trabajo y la economía». Eso después de ganarse muy bien la vida vendiendo décimos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  2. 2 La dana Alice pone en alerta a Extremadura por lluvia y tormenta
  3. 3

    Los investigadores esperan al volcado de los teléfonos para establecer la relación entre autor y víctima en el crimen de Badajoz
  4. 4

    La Junta reactiva la prolongación de la ronda sur hasta la A-5 por la frontera
  5. 5 Herido grave un hombre al volcar un camión cuando realizaba maniobras de descarga cerca de Talavera la Real
  6. 6

    Más de 250 trabajadores piden a la Junta en el juzgado que les abone su indemnización por cese
  7. 7

    PP y Vox derogan la Ley de memoria histórica de Extremadura
  8. 8 Extremadura se despide de Guillermo Fernández Vara: «Me has dejado roto el corazón»
  9. 9

    Extremadura aprueba la creación de la primera universidad privada de la región
  10. 10 Nuevo recorte en las nóminas: descubre por qué caerá tu sueldo a partir de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Inutilidad y temeridad

Inutilidad y temeridad