La inteligencia exterminadora

La humanidad se va al carajo. Lo dice la ciencia. O científicos que alertan sobre la inteligencia artificial. Son veinticinco, entre los que están especialistas en IA como Yoshua Bengio o Geoffrey Hinton. Lo han publicado en Science, donde sostienen que se están «dedicando ingentes recursos a hacer más potentes los sistemas de IA, pero muchos menos a su seguridad y a mitigar sus daños». Así que reclaman medidas de control de las autoridades y de las empresas.

El HAL 9000 de Kubrick como inteligencia artificial contestona se queda en ursulina. Antes llegará el fin del periodismo 'online' (y todavía estamos con la cantinela sobre papel y web, o sobre el 'clickbait'). OpenAl va a pagar a The New York Times por incorporar a ChatGPT sus noticias. Hay quien sostiene que la llegada de la IA a los medios no es la llegada de internet, se parece más al descubrimiento del fuego. Ojalá llegue antes la extinción de la humanidad que la del periodismo.