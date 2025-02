Lo importante

Hace un tiempo, las conversaciones en las cenas giraban entre las dietas y el ejercicio que se hacía. De la nada al barre, eso que ... mezcla el ballet, el pilates y el yoga. O el «subir cinco pisos al día es mejor que 10.000 pasos». El ejercicio sigue, las dietas también, pero sobre todo se habla del Ozempic y similares. Las señoras (y los señores) han pasado de pincharse la cara a pincharse el muslo.

El martes leía a Óscar B. de Otálora que activar el sóleo, ahora bautizado como «músculo especial», acelera el metabolismo como ningún otro músculo del cuerpo. No es que activar el sóleo pueda sustituir a la dieta o al ejercicio, pero ayuda. Lo más fascinante sobre el ejercicio lo he leído en el New York Times: el 'rucking'. Atención, consiste en caminar con una mochila pesada. Un entrenamiento de fuerza y cardio que hago a diario sin saberlo. En fin, tengo yo un estudio hecho que demuestra que el mejor método para adelgazar es el Cierralpic.