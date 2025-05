Belén Esteban daba esta semana una entrevista en Semana y contaba que cuando volvió a España después de grabar lo de Netflix se dio cuenta ... de que le «salía la barriga por debajo del pecho». «Hice un régimen que me puso mi endocrino y gracias a eso y a una rutina saludable adelgacé casi 10 kilos». Lo más curioso es que dice régimen cuando ya nadie dice régimen sino dieta.

Michael Mewshaw contó en un libro lo que Gore Vidal le dijo en una cena: «Cuando he salido de la ducha esta mañana me he mirado al espejo y me he dado cuenta de que mi pene está creciendo hacia dentro». Alguien le preguntó si no sería que al ganar peso su pene le parecía más pequeño. «No, se está retirando», le contestó. Cuando ves salir tu barriga por debajo del pecho, que tu pene está creciendo o que el mundo se viene abajo por un fallo informático (ríete del 'efecto 2000'), te das cuenta de que nada más importa. Y en lugar de en avión, tienes que viajar en caballo.