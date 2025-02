Hoy, gran velada

Confirma Zapatero que intervino en el caos de la Comisión de Hacienda hablando con Junts. Dice que conviene a España que se aplique esa reforma. ... También que procura ayudar cuando se le necesita. Con discreción. «Si hay que hacer una llamada. Las que sean por este país». También convendría a España acabar con el Plan Hidrológico Nacional. En todo caso el PHN, como tantas, es una cuestión política. De conveniencia política. Da igual lo que convenga a España.

Otra cosa es, hablando de lo que pase este jueves en el Congreso, lo que convenga a Sánchez y a su Gobierno apoyado por una mayoría no progresista (Junts, PNV). Su Gobierno tiene como fin su propia permanencia y que no gobierne el PP con Vox. Hoy veremos si Podemos da la campanada. Quizá Pablo Iglesias sea la única persona capaz de hacer frente a Sánchez (y sin sacarle el saín como Junts). Con reforma o sin reforma fiscal, el Gobierno no va a caer. Ni con la ayuda de Podemos ni con la de Junts.