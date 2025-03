La honestidad de ofender

Comenta Compartir

Hay trabajos que no consisten en ofender, pero con los que se puede ofender si se hacen bien. Como diría Thomas Paine, quien no se ... atreve a ofender no puede ser alguien honesto. Viene esto a cuento de que ha muerto el comediante australiano Barry Humphries a los 89. Era conocido por su caracterización de Dame Edna, una mezcla entre doña Croqueta y Gurruchaga, vestido de señorona y con gafas imposibles.

Encarnaba la tradición cómica que maneja la imprudencia y el mal gusto para resaltar la hipocresía y los prejuicios. En 2016 le preguntaron por qué creía que 'Downton Abbey' gustaba tanto en los Estados Unidos. «Porque no hay negros», contestó. Años antes lo habían echado de la revista Vanity Fair, donde tenía un divertido y ficticio consultorio. Una vez escribió, y se armó una buena, que para qué quería la gente aprender español («¿Para hablar con la asistenta?»). Claro, que remató con «Si es usted americano, pruebe con el inglés».

