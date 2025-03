Hijos de porteras

Comenta Compartir

De hija de portera a Torres Blancas. El ascensor social en todo lo suyo. Además de Marisa Paredes, a quien Almodóvar hizo una monísima ... casa en una portería en semisótano para 'La flor de mi secreto', Arcadi Espada también es hijo de portera. Otro ascensor. «Qué bien usas la pala del pescado. Nunca me he hecho con ella», dijo el otro día al periodista una señora de cuna meneada. «Mi trabajo me ha costado». La autoeducación.

¿Ha habido en el cine español una mujer más distinguida que la hija de la portera? A la hora de los pésames ha dependido del color. Una mujer comprometida. Dios le dé salud, pero Arcadi también es un hombre comprometido. En una entrevista, Broncano quería que Alaska criticara a Miguel Bosé, cuando Bosé era el más antitodo lo considerado razonable. Luis Enrique en su documental clama contra la leche, pero tiene para invitados. No impone nada. Miguel Bosé diría lo que fuera, pero por qué Alaska tendría que criticarlo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión