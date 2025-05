Comenta Compartir

Cuando nos enteramos del descuartizamiento quisimos saber más. A ver a quién no le va a interesar un asesinato y descuartizamiento cuyo autor, al que ... no conocíamos, es nieto de Curro Jiménez e hijo de Fernando el Católico. O sea, nieto de Sancho Gracia e hijo de Rodolfo Sancho. Podría decir presunto asesinato, pero no presunto descuartizamiento porque lo contó él. Hay más periodistas españoles de los que necesitamos. ¿Nos sigue interesando?

El espectáculo ha estado en la instrucción. Todo el interés del juicio, más allá de la previsible condena, está en lo que tiene de corte de Siam. No se puede mirar al presidente del tribunal a los ojos, ni cruzar las piernas. A la vez, la persona juzgada puede hablar con sus familiares o interrogar a los testigos. Hoy no será aceptable el dicho tradicional, pero este asunto ha puesto de actualidad el de «sale más caro que un hijo tonto». Vale que la víctima es Edwin Arrieta, pero pobre Rodolfo Sancho.

