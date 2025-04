Ya hay hambre

El 50% de los 2,2 millones de habitantes de Gaza soportarán, si no se hace nada, una falta extrema de acceso a los alimentos

Comenta Compartir

Bibiana Fernández vive a dieta. Pasando hambre. Aunque asegura que eso no es pasar hambre. Lo de 'Supervivientes', sí. Pero, vaya, no deja de ser ... hambre del primer mundo. La Organización Mundial de la Salud ha hecho público que, según las conclusiones de la última Clasificación Integrada de las Fases -herramienta reconocida para el análisis de la seguridad alimentaria y la nutrición-, Gaza se enfrenta a la hambruna. El 50% de los 2,2 millones de sus habitantes soportarán, si no se hace nada, una falta extrema de acceso a los alimentos, también llamada hambre.

Ninguna sorpresa, ya nos han enseñado fotos de un niño que parecía recién salido de Auschwitz o Biafra. Está pasando ya. Por otro lado, los cubanos piden «corriente y comida». Cuando tienes la oportunidad de hablar con gente que sobrevivió en la Guerra Civil, te dicen que no tenían miedo porque el hambre era mucho mayor. Pensaban en comer, no en las bombas. Habrá que preguntar en Gaza.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión