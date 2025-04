Catorce años de prisión son muchos años de prisión. Quince son más. Y según la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, Ángel Boza, ... de La Manada, tiene que cumplir 14. El Supremo ha confirmado la rebaja del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) aplicando la ley, la del 'sí es sí'.

Cuando la sentencia de TSJN, Irene Montero dijo que esa rebaja era dolorosa para la víctima y llamó a los poderes del Estado para que garantizaran «el consentimiento y el derecho a la libertad sexual». La eurodiputada de Podemos, hoy: «Incumplen la 'ley del solo sí es sí' igual que la ley de amnistía, aunque eso dañe a las víctimas. Menos mal que ahora ya todas sabemos que no hay leyes mal hechas sino jueces reaccionarios queriendo mandar más que el Congreso y haciéndole la guerra sucia al feminismo y a la democracia». ¡Que no hay leyes mal hechas!, dice. Menudo invento. Otro. María Félix: «Yo tengo belleza de verdad, no de esa interior que se inventaron las feas».