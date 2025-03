Gracias, Spielberg

Rosa Belmonte Sábado, 4 de febrero 2023, 00:34 Comenta Compartir

Aunque no creo que me guste más que 'Tár', tengo expectación por 'Los Fabelman', la última de Spielberg. Una película fruto del confinamiento, cuando tuvo ... todo el tiempo del mundo. En una entrevista en 'La Vanguardia' le preguntan qué comparte con el público que no hubiera compartido antes. «Que hubo momentos en mi vida en los que estuve muy triste». Por suerte, en 'E.T', donde iba a contar el divorcio de sus padres, terminó poniendo un extraterrestre para distanciarse de ese tema tan doloroso para él. Gracias, señor Spielberg.

Lo más divertido es cuando el entrevistador le dice que a partir de 'Los Fabelman' se puede inferir que el director que hizo que se enamorara del cine fue Ford (David Lynch interpreta a Ford; un parecido tan asombroso como el de López Aguilar con Francis Lorenzo). Spielberg dice que fue Disney, lo único que sus padres le dejaban ver tras obsesionarse con el accidente de tren de 'El mayor espectáculo del mundo'.

