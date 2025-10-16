HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 15 de octubre, en Extremadura?
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid EP

A gobernar

En diagonal ·

Ya sabemos que es un tema engañifa del Gobierno para atacar al PP y de Ayuso para su propia agenda

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:17

Dejen en paz el aborto. Si ya sabemos que es un tema engañifa del Gobierno para atacar al PP y de Ayuso para su propia ... agenda. Otra gran causa falsa. De ola reaccionaria que hay que parar hablan desde el Gobierno. Hombre, ya. Claro que los derechos hay que protegerlos (no digo que el aborto lo sea, pero ahí están las barbas del Tribunal Supremo estadounidense). O las libertades. Porque lo que Francia protege desde el año pasado en su Constitución es el aborto como «libertad garantizada».

  1. 1 Una mujer muere tras ser atropellada por su pareja en La Codosera
  2. 2 Qué es el trastorno disociativo, la enfermedad mental que ha obligado a Morante de la Puebla a retirarse
  3. 3 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  4. 4 Tres heridos en un choque por alcance en la EX-310 cerca de Valverde de Leganés
  5. 5 Detenidos dos vecinos de Plasencia tras huir por la A-66 en un vehículo robado con un arma
  6. 6 La hipótesis del atropello apunta a una discusión previa entre el detenido y el hermano de la víctima
  7. 7 La ONCE deja 815.000 euros en Extremadura: «Es una alegría repartir dinero a gente a la que le hace falta»
  8. 8 Evacúan al hospital a un joven de 19 años tras ser atropellado cuando iba en bici en Badajoz
  9. 9

    Verónica, tercera víctima de violencia de género en Extremadura en 2025
  10. 10

    Badajoz busca bomberos y encuentra una legión de aspirantes

