No hay que elegir entre hablar o escribir de Yolanda Díaz o de Ana. Pero la trama Obregón tiene unos requiebros que la de Díaz no tiene desde que se tiñó de rubia (como cantaban los Manos de topo, hay que ser rubia una vez ... en la vida, cosa que Alejandro Sanz también ha puesto en práctica). Que Anita es abuela, según el ¡Hola! de esta semana, tampoco es una sorpresa. En cualquier conversación fuera de tertulias o periódicos, lo más repetido era que el material genético (qué expresión) sería del hijo. Que es normal que ese material exista y se ofrezca guardarlo cuando hay una enfermedad o tratamiento que pueda acabar con la fertilidad.

Otra cosa es que ella cuente que fue deseo del hijo. O que en Lecturas saquen a la presunta gestante ¡en bata! Y que, según la revista, haya cobrado 35.000 euros de los 170.000 que habría soltado la abuela. Qué escándalo. No viene desglose de gastos, pero me pregunto si en esto no se puede ser autónoma.