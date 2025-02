Gana Borromeo

Comenta Compartir

Cuando veíamos a Carolina de Mónaco en ¡Hola! casándose con Philippe Junot, su futura nuera Beatrice Borromeo no había nacido. Tampoco cuando Carolina se casó con Casiraghi. En La Cultureta se ríen mucho de mí cuando digo sobre demasiados documentales que no cuentan nada que ... no supiéramos.

Vuelve a pasar eso con el documental de Netflix que dirige Borromeo sobre Víctor Manuel de Saboya y el joven al que supuestamente disparó (y mató). Lo de 'El príncipe que nunca reinó' (2023) lo leíamos en el ¡Hola!, Semana o en cualquier otra lectura útil. La sinopsis de Netflix: «Una mujer llora a su hermano. Un príncipe sospechoso de asesinato. Una tragedia que expuso el lado oscuro de la justicia. La historia real tras la muerte de un joven». Vayaaaa. Pero, oye, que el primero que habla es el propio príncipe hoy. Hombre, es que en el documental de David Trueba sobre doña Sofía el primero que sale es José Bono. Borromeo 1, David Trueba 0.

