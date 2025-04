Nuestros Fargos

Una ya no sabe qué creer. ¿A los periódicos? Pues sí, pese a la gracia de John Cleese después de que se publicara que iba ... a eliminar la escena de Loreta en la adaptación teatral de 'La vida de Brian' (el hombre que quería gestar un niño). Lo publicó el Telegraph, se extendió y lo comentamos por la estupefacción que nos provocaba que esa censura zopenca saliera del propio Cleese.

Él dejó que la noticia que no lo era se cociera en su propio jugo difundiéndose por doquier. Y a los cuatro días, en lugar de resucitar, tuiteó que él no iba a aceptar semejante cosa, por mucho que se lo dijeran importantes actores americanos. Por otra parte, nos creemos todas las noticias de compra de votos, secuestros de concejales, atropellos por el marido de una política al marido de la política de otro partido que iba en bicicleta (luego le atizó con un pedrusco). Es España. No va a venir Fargo a ganarnos. Pero sí nos ha ganado Cleese durante cuatro días.