Comenta Compartir

Las nietas de Concha Piquer han subastado en París parte de las fabulosas joyas de la cantante. Me encanta escribir fabulosas, aunque el mayor precio ... lo alcanzó un solitario con un diamante (82.550 euros). El collar de siete vueltas de perlas llegó a 11.430. Supongo que da miedo lucir según qué joyas, y, para tenerlas guardadas, mejor venderlas. La presidenta de Perú no ha tenido miedo de ponerse sus Rolex. Tienes más peligro saliendo de un hotel en Barcelona o en una terraza de la Castellana que con escoltas. El problema para Dina Boluarte no son los chorizos, sino los periodistas. En el digital La Encerrona (¿pero qué nombre es ese?) le han contado unos cuatro Rolex. Y una pulsera Cartier de 50.000. Y parece que no tiene tanto dinero. Lo mismo dice, como Marujita Díaz en aquel juicio, que las joyas se las regaló un moro. Me da igual la señora peruana, pero me parece una falta de respeto pagar 11.430 euros por las perlas de doña Concha.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión