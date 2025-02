Embajadora en el quinto pino

Irene no es embajadora en Santiago porque no quiere

Todavía se reía este fin de semana María Jesús Montero de Feijóo: «Dice que no es presidente del Gobierno porque no quiere... Ya... También yo ... no soy alta y rubia porque no quiero». Pero poca broma con Irene Montero de embajadora en Chile, como reveló Belarra. Que se lo ofreció el Gobierno. Yolanda Díaz queriendo a Irene a más de 10.000 kilómetros. Y poca sorpresa con este tipo de nombramientos, habituales en EE UU y también en España por parte de Sánchez. Al menos en algunas embajadas, no en las importantes.

Shirley Temple fue embajadora de EE UU en Checoslovaquia. Ferviente republicana, antes fue nombrada delegada en la ONU por Nixon. También fue embajadora en Ghana del 74 al 76. En Checoslovaquia del 89 al 92. Anticomunista y testigo de la «revolución de terciopelo», fue el «mejor trabajo» que tuvo en su vida. Irene no es embajadora en Santiago porque no quiere. Pudiendo ser eurodiputada e ir y venir a gastos pagados no me extraña.

