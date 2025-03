El discurso de las tetas

Comenta Compartir

Qué bonitas las tetas de Amaral. Ah, ¿que es necesario decir algo más? Hay gente que no debería enseñar los pies. O el ombligo. También ... enseña el guitarrista de Amaral la gorra. Con las tetas hay discurso. Por eso Eva Amaral puede enseñarlas en Aranda de Duero y dar la chapa diciendo que es por Rocío, por Rigoberta, por Miren, por Zahara, por Bebe… Y Yolanda Díaz asegurar que es «más que un gesto», que es «una reivindicación de unos derechos hoy en juego». Amárrame los pavos, rosaparkismo mamario en 2023. No había entrado Amaral en el discurso político desde que el vicepresidente Rubalcaba se choteó del entonces popular Gil Lázaro. «¿Qué haría usted sin mí y sin el 'caso Faisán'? Es como la canción de Amaral: 'Sin ti no soy nada'». En una foto de Juan de la Cruz Megías a finales de los 70, hay un tío con biquini y una pancarta: «Lo mejor de la Constitución, el destape y la separación». Un discurso en tiempo y forma. Sobre todo, en tiempo.

