¿Qué ha pasado este martes, 7 de octubre, en Extremadura?
Donald Trump, presidente de Estados Unidos EP

Más que diez corridas

En diagonal ·

Mientras la flotilla avanzaba, los medios conectaban con Ada Colau y con Ana Alcalde

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:11

Comenta

Cuando Oriana Fallaci entrevistó a Antonio Ordóñez, el torero le dijo: «Me agota usted más que diez corridas». Fallaci no era la persona ideal para ... compartir piso. Mientras la flotilla avanzaba, los medios conectaban con Ada Colau y con Ana Alcalde (según donde leas, es Hanan o Ana). Además, sabíamos que iba Greta Thunberg, conocida de todos. Loca y alborotadora ('troublemaker') la ha llamado Trump. «Aprecio mucho su preocupación por mi salud mental», ha contestado la sueca.

