La decisión de Georgia

No conozco la intimidad de la pareja, pero las mujeres a veces merecen lo que toleran

Meloni ha dado puerta a su novio y padre de su hija. Andrea Giambruno dijo lo que muchos hombres, pero se hizo público. Son unos ... audios fuera del directo en el espacio que presenta (o presentaba, no sé) en Rete4 (Mediaset). Le ha pasado como a Sostres cuando evocó en Telemadrid (fuera de antena) «esas vaginas que aún no huelen a ácido úrico, que están limpias». Solo que Sostres no era el novio de la primera ministra italiana. A otra mujer: «¿Puedo tocarme el paquete mientras hablo contigo?». «¿Te gustaría hacer un trío?».

Y tras la revelación en 'Stricia la Notizia', el comunicado de Meloni: «Nuestros caminos se habían dividido desde hace tiempo y ha llegado el momento de tomar nota de ello. Mi relación con Andrea Giambruno acaba aquí». Los hombres no cambian. Diría las mismas cosas hace años. No conozco la intimidad de la pareja, pero las mujeres a veces merecen lo que toleran. Hasta que dicen basta. O hasta que son primeras ministras.

