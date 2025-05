Cursilería espacial

Los navajos se han quejado a la NASA por el envío a la Luna de cenizas humanas. ¡Es un espacio sagrado! ¡Y llevando porquerías se ... profana! La NASA ha dicho a la Nación Navajo que ellos solo han contratado espacio para llevar sus cosas en el cohete privado que despegó este lunes y alunizará el 23 de febrero en un lugar llamado Sinos Viscositatis, algo así como bahía de la viscosidad. La agencia espacial lleva cinco instrumentos. Por ejemplo, espectrómetros con los que conocer las condiciones de la Luna para futuras estancias.

A los navajos les molesta que El Peregrino I, a través de la compañía de entierros espaciales Elysium Space, lleve muestras de ADN y cenizas de 70 humanos. Gene Roddenberry (creador de 'Star Trek'), Arthur C. Clarke, George Washington, Eisenhower o JFK. Lo peor es que lleva una cápsula con mensajes de 80.000 niños de todo el mundo. No tengo certeza, pero me temo que por primera vez hemos mandado la cursilería al espacio.