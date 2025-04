Rosa Belmonte Martes, 7 de marzo 2023, 00:42 Comenta Compartir

Si España no ha estallado varias veces en su historia reciente ha sido por la importancia de la familia. Por la ayuda de la familia. ... En la crisis de 2008 o ahora. La familia no es algo patrimonio de la derecha, faltaría más. No es algo que solo reivindique la derecha. Ahí está Montero la Grande hablando de los «agüelos y las agüelas» (perdón, no me he podido resistir). En su mitin del fin de semana en Sevilla, María Jesús Montero ha dicho que «los abuelos no quieren las pensiones para ellos».

Habló de «el salario mejor repartido que pueden tener las familias». Y no le da vergüenza soltar semejante cosa. Aceptando el fracaso de la economía, presumiendo de que no se pueda pagar la comida. Diciendo que papá Estado nos salva de todo mal. Pedro Sánchez, a la vez, anunciaba el mundo cremallera. Cielos, tendrá que echar ministras. Por favor, a Montero la Grande, no, que por lo menos tiene gracia. Si acaso, le ponemos una cremallera en la boca.

