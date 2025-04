Comenta Compartir

El novio de Meloni se ha metido en un lío por decir que si bebes no conduzcas. Que si bebes no pretendas conducirte como si ... no bebieras. «Si evitas emborracharte y perder el conocimiento, quizá también evites incurrir en ciertas problemáticas, porque después te arriesgas a encontrarte con el lobo», dijo sobre las violaciones. Las que tienen siempre en la boca «los cuidados» desdeñan y condenan a los que aconsejan llevar cuidado. Igual que en la ducha hay que moverse despacio para evitar resbalarse, en la vida compartida con otros semovientes hay que evitar peligros.

Los que existen. También que te maten. Las leyes no evitan los peligros. Las caras de las amigas de la asesinada por su ex en Alcira son lo que cuenta, no activar el comité de crisis de la violencia machista. Desde 2019 no había tantas víctimas en los ocho primeros meses del año. El novio de Meloni será un bocachancla, pero las leyes que protegen a las mujeres, bien, gracias.

