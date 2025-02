Clásicos, veteranos, históricos

Comenta Compartir

Clásicos es el último adjetivo que he leído aplicado a socialistas. Es como lo de las feministas. Clásicas. Señoras mayores que no ven razonable el ... feminismo identitario. O la ley trans. Para los socialistas que no son Sánchez y sus palmeros sino señores mayores con otros puntos de vista que no ven muy razonable aliarse con independentistas y ralea semejante, también se utiliza veteranos o históricos. Espinosa de los Monteros ha tirado incluso de buenos.

Algunos socialistas buenos. Algunos hombres buenos. A lo de clásicos se llega tarde. Tina Fey explicó a Letterman por qué debe haber diversidad en un equipo de guionistas con el 'sketch' de la compresa clásica, grande como una baguette, al rebufo de los anuncios de Coca Cola 'classic' y Nike 'classic' (hubo un tiempo en que todo era 'classic'). Los hombres no veían la gracia; las mujeres, sí. Si los socialistas mayores se llaman clásicos, veteranos o históricos, ¿cómo se llaman los de Sánchez?

