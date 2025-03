Comenta Compartir

Me cuesta pronunciar 'She se puede' (me sale 'chichepuede'). Es el grito propuesto por Eva Longoria para apoyar a Kamala Harris. Y Caryslia Rodríguez. El ... Caryslia, claro, no el Rodríguez de la mandamás del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Una que fue concejal del partido de Maduro. Como presidenta de la sala electoral, leyó la sentencia que dice que todo bien en la victoria de Maduro, que la noche electoral hubo un ataque cibernético al Consejo Nacional Electoral y que el perro se comió los deberes. Y, además, piden responsabilidades a Edmundo González y a quienes publicaron las actas que dicen que de victoria de Maduro, nada. Ni aquí la amnistía es cosa de izquierdas ni allí lo es el fraude. Caryslia es muy de Maduro (ríete de Conde-Pumpido). Y más de Chávez: «He aprendido a vivir sin él físicamente, pero siempre pienso dónde estará. Lo recuerdo y lo vivo en los ojos de la gente». Chichepuede hacer lo que les salga de la arepa.

Temas

Eva Longoria