Lo mismo si la hubieran llamado otra cosa, algo peor en tiempos de paz, hija de fruta, no sé, no habría preguntado por qué

Comenta Compartir

Va la ministra de Hacienda María Jesús Montero con sus lunares y sus pendientes largos a la Feria de Sevilla y, mientras saluda con un ... beso a un señor de pelo blanco, se escucha cómo la llaman traidora. Y ella: «Traidora, ¿por qué?». Y no se lo explicaban. «Traidora para todos los españoles». «Traidora a España». Lo mismo si la hubieran llamado otra cosa, algo peor en tiempos de paz, hija de fruta, no sé, no habría preguntado por qué.

Sin embargo, Pedro Sánchez, que sabe que no se puede poner al alcance ni auditivo de la gente, no tuvo que preguntar por qué al bruto que le gritó en Oviedo «¡Por siete votos tienes el culo roto!», exquisita frase referida a su dependencia de Puigdemont que ha sido convertida en una canción electrolatina, sea eso lo que sea. Bueno, bueno, bueno, dijo Sánchez. Dirán lo que quieran, pero contra Franco cantábamos mejor hasta de niñas: «Franco, Franco tiene el culo blanco porque su mujer se lo lava con Ariel».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión