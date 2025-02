¿Qué preocupa a los españoles según el barómetro del CIS? En primer lugar, la crisis y los problemas económicos. La amnistía anda en el puesto 37 y en el 40 está la violencia de género. Hace meses leí a Laura Fàbregas que los medios ... de comunicación españoles utilizaban el lenguaje de ideología de género promovido por el poder tres veces más que los medios internacionales.

Un estudio sobre 98 millones de artículos y 124 medios señalaba el uso desmedido de vocabulario que supone prejuicio de género de los hombres hacia las mujeres, cuando España es uno de los países con menos casos de violencia de género en Europa y más tolerante con los derechos de las mujeres y minorías. Medios conservadores como La Vanguardia, El Mundo o ABC utilizan esas referencias por encima de The New York Times. La burbuja mediática puso el turbo con Zapatero. Y al nº 40. No sé cuál es la mala noticia. Si da igual, si no se leen periódicos o si no se creen.