El bulo como paso previo a la verdad

Existe ese lugar común de que el rumor es la antesala de la noticia (antes de que los Globos de Oro fueran la antesala de ... los Oscar). Rumor, que suena a la Carrá, ya empieza a ser palabra en desuso. 'La dama del rumor' se tituló aquella vieja portada de Época sobre Marta Gayá. En lo de García Ortiz, primer fiscal general imputado de la historia de España (menudo honor), hay una difusión de datos del proceso sobre el novio de Ayuso.

Pero él (con el apoyo del Gobierno) asegura que solo desmintió un bulo en contra de la institución. Me gusta mucho que María Jesús Montero, especialista en desinformar (¡que Delcy no puso un pie en este país!), use 'patraña'. Al PP: «Han convertido los temas de corrupción en una patraña. Se inventan los casos». Tanto bulo, tanto bulo y se llamaba Luciana. Y claro que hay bulos, pero también hemos visto que lo que era bulo sobre Ábalos en The Objective ha pasado a ser noticia en El País tres años después.