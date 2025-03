Comenta Compartir

Por razones que no voy a explicar (no se me ocurren), sigo en Instagram a la madre de Cristiano Ronaldo. La cuenta está llena de ... fotos suyas (vestida de Nike o no) y con su familia. El martes escribió un enfadado comunicado anunciando que iba a demandar a un periódico portugués. Contaba que Dolores Aveiro practica brujería contra su nuera Georgina. Lo mismo consiste en que le crezca el culo. Aveiro lo niega y habla de calumnia falsa, maliciosa e infundada. Mucha repetición veo aquí, calumnia ya es acusación falsa hecha maliciosamente. Como no estamos en tiempos del Santo Oficio, no entiendo la urgencia de la demanda.

Cuando vemos 'La semilla del diablo' pasamos miedo pero, a la vez, no creemos que eso pase. Aunque gente normal me cuente que su madre metió una foto de su jefe maltratador en el congelador. ¿Habrá políticos en congeladores? Seguir a un político, así en general, es más difícil de explicar que seguir a doña Dolores Aveiro.

