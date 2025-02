Lo de la quita es sencillo. Menos deuda para las comunidades autónomas, más deuda para el Estado. Y paga el contribuyente, tan andaluz como español. ... Las deudas se redistribuyen. Con arbitrariedad, eso sí. Se beneficia a Cataluña y sus votos de apoyo. A Andalucía con Montero en campaña y a Castilla-La Mancha, que Page esté contento. Te salen Alegría y Óscar López con lo de la hipoteca. Si te ofrecen pagarte la hipoteca, cómo vas a decir que no. ¿Pero quién la paga? Usted.

Esto es lo de apretar un botón. Tú ganas y alguien a quien no conoces pierde. Muere. Es el relato de Richard Matheson 'Botón, botón'. La película 'La caja'. Un dineral a una pareja por apretar el botón pulsador. Lo que pasa es que alguien a quien no conoces muere. Si no queréis, damos la oportunidad a otro. Lo que ocurre es que pulsas y quien muere es alguien a quien creías conocer. Pero no. Lo que pasa con la quita es que ni nos dan la oportunidad de apretar el botón.