Begoña no es como yo

Que no somos iguales, dice la gente. Lo cantaban José Alfredo y María Jiménez. Cierto que no todos somos iguales. Ni igualas. Por mucho que ... la ley sea igual para todos. Ya. No lo es la Ley Integral de Violencia de Género. Por muy constitucional que se declarara. Y no es lo mismo que yo vaya a un juicio o a una declaración en un tribunal a que vaya Isabel Pantoja o la infanta Cristina. O Begoña Gómez.

No cabe en cabeza alguna que Gómez sufriera para entrar en su coche como Pantoja. Pero sí que la abuchearan. Normal que entre por el garaje. O que pidiera también no filmar su declaración por su «relevancia pública». Que semejante documento se fuese a filtrar es una verdad universalmente conocida, que diría Jane Austen. Petición lógica y nada extravagante. Pero teniendo en cuenta que el audio también se va a filtrar y que Gómez no es Quasimodo sino una señora atractiva, tampoco veo las ganas de señalarse queriendo ahí un trato diferenciado.

