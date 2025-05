E. C.

Sacó Évole a Sánchez la desaparición de 'Sálvame'. Tócate. «A mí me parece que Jorge Javier Vázquez es un monstruo de la televisión». «¿Y Ana ... Rosa Quintana?», terció Évole. «También lo es». Sin ironía. Y dijo que esperaba estar pronto en su programa. Lo que Íñigo Domínguez llama el «kamikaze tour» por esos medios para «pinchar la burbuja de mentiras y manipulaciones» (no pueden estar todo el día con el Falcon o con Bildu y no con sus logros).

No me extrañaría que en el tour saliera indemne. Los tres anillos de seguridad que lleva para moverse el presidente son poca cosa comparados con el anillo de seguridad que emana de su persona. Le digan lo que le digan, le recuerden lo que le recuerden, le señalen las contradicciones que quieran. Cualquier no 'pedrete' ve alguna debilidad en su discurso, pero él consigue transformar la kryptonita del periodismo crítico en una cara dura que se estudiará en el futuro, como Vasile dice de 'Sálvame'.

