Alcaldía nocturna

El alcalde de Barcelona ha recibido a Aril Palitz, alcaldesa de la noche en Manhattan. Collboni quiere impulsar una alcaldía de noche en su ciudad. ... Oficina de Vida Nocturna, se llama en Nueva York y fue creada para revertir la era Giuliani, cuando se cerraban y hacían redadas nocturnas con que fueran denunciados por los vecinos. La figura existió antes en Amsterdam, Berlín, París o Londres. Aril Palitz, que antes regentó clubes nocturnos, cree que, con apoyo, la vida nocturna mejora la seguridad y la calidad de vida. Mucho se rieron de Ayuso cuando elogió los atascos a las tres de la mañana en Madrid. En 'Citizen Jane: Battle for the city' (2016), documental sobre la lucha de Jane Jacobs contra Robert Moses, cacique urbanista en Nueva York, una señora defiende que no destruyan Greenwich Village: «Las mujeres podemos caminar a las tres de la mañana porque los hombres que están en los bares nos protegen». Seguridad y calidad de vida.

