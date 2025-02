Afortunadas o desgraciadas

Comenta Compartir

Sabía que «ser perra está de moda», que se lo he escuchado a Tokischa y Marshmello, pero no que lo estuviera ser soltera. Al menos esa es una de las conclusiones sacadas de los datos de la Encuesta de Población Activa del INE, según leo ... en un titular (aunque no entiendo lo de «soltera» en lugar de soltero en general). Se observa un aumento del porcentaje de solteros en todas las franjas de edad, siendo más significativo entre los 25 y los 34 (menuda novedad, cuando la edad media a la que se contrae matrimonio en España son los 38).

El otro día estaba con dos amigas solteras de más de 40 en la terraza de un restaurante de París tomando champán. Mientras, al lado, había un chico y una chica guapos y jóvenes (quizá un matrimonio) con un niño en un carricoche. Como no somos damas de Jane Austen, los miramos y nos sentimos muy afortunadas, no unas desgraciadas. Sí, estamos contribuyendo al suicidio demográfico. Pero reciclamos el plástico.

