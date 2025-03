Admirable entusiasmo

Comenta Compartir

No me molesta que con 'Cien años de soledad' hayan hecho una serie malísima (no es una adaptación fallida, es una ficción que no vería ... ni en el corredor de la muerte). Tampoco me molesta la matraca de lo poco inclusiva que era 'Friends'. Sin negros, sin asiáticos… Solo 'Star Trek' tenía. Porque era del futuro. Lo que sí tenía 'Friends' era una trans. Y lo que sí tiene es una creadora y productora ejecutiva (Martha Kauffman) siempre de penitencia. Ahora en la BBC.

Ha salido el asunto del padre de Chandler (Kathleen Turner). «Seguíamos refiriéndonos a ella como el padre de Chandler, a pesar de que era trans. Los pronombres aún eran algo que no se entendía y no nos referimos al personaje como ella. Fue un claro error». Admitamos, por admitir, la gravedad del asunto hoy. Pero hay que ser tarugo para creer, no sé, que tenías esclavos y reconocer que estaba mal. Me gustaría una Kaufmann con 'Friends' con el entusiasmo de Montero por Sánchez.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión