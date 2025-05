El reto de reducir la jornada laboral

Comenta Compartir

El Primero de Mayo volvió a proyectarse ayer como una jornada dual: de reivindicación activa para los sindicatos y los miles de trabajadores que los ... acompañaron en las distintas manifestaciones convocadas y festivo para aquellos otros que o bien se sienten completamente desligados del activismo sindical o bien anteponen otras consideraciones a las cuitas por la situación laboral. Una desafección en la que CC OO y UGT no deberían minusvalorar el efecto que pueda estar ejerciendo su alineamiento con las posiciones del Gobierno de coalición PSOE-Sumar, más allá de las discrepancias entre ambos socios. La jornada actuó como altavoz para la sostenida reivindicación de la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales, una conquista que ya atesoran el funcionariado y numerosos trabajadores en función de sus propios convenios. Lo que hace que el reto no esté tanto en la concienciación sobre el recorte del tiempo de trabajo como en hacerlo efectivo allí donde más dificultades presenta, en las pymes y entre los autónomos. Es lo que no tiene garantizado el proyecto estrella de Yolanda Díaz en el Congreso. Y si la vicepresidenta fracasa en la negociación con los grupos, no cabrá tildarlo de «timo a la democracia» como planteó ayer, nada menos, el líder de la UGT, Pepe Álvarez.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión