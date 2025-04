Redes sociales sin reglas

Martes, 7 de enero 2025, 22:59 Comenta Compartir

Nada inventa Mark Zuckerberg al anunciar la eliminación del sistema de comprobación de los contenidos de sus empresas que llevaban a cabo organizaciones profesionales e ... independientes desde 2016. El director ejecutivo de Meta solo sigue los pasos de otro magnate tecnológico, Elon Musk, entusiasmado con la desprotección en la que quedan 3.000 millones de usuarios de Facebook, Instagram o Threads, la misma que padecen los 550 millones que dice tener en su red X. Zuckerberg, con conflictos abiertos con el Gobierno de Estados Unidos, vira para disfrutar del abrigo del nuevo poder incluso antes del relevo efectivo en la Casa Blanca. Sienta a su lado a declarados colaboradores de Donald Trump y se duele del «excesivo sesgo político» que la verificación habría introducido en sus plataformas, en particular por «restricciones sobre inmigración y género que no conectan con el discurso dominante», el del futuro presidente. Los triunfadores de la comunicación digital no dudan en enarbolar la bandera de la libertad de expresión para vender un ámbito sin reglas que deja cada vez en mayor evidencia la capacidad de las instituciones para amparar los derechos de los ciudadanos.

