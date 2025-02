Si Putin fuera mujer

Comenta Compartir

Está muy mono Boris Johnson mirando cuadros en el Prado. Ya sabemos que fue a Oxford. También que un día se atrevió a enfrentarse a ... Mary Beard, él defendiendo Grecia y ella defendiendo Roma. Sabe cosas, pero ganó Beard por goleada y pateo en el culo. En una entrevista ha dicho Johnson que si Putin fuera una mujer no habría invadido Ucrania. Y habló de masculinidad tóxica, un sintagma tan vacío ya como el de salud mental. Le sacarán a Margaret Thatcher en las Malvinas, pero ella no atacó primero. Yo le sacaría a Catalina la Grande. A Moria Casán, La One, que está en Mérida para representar su 'Julio César', le han preguntado si la Historia hubiera sido diferente de haber estado protagonizada por mujeres: «No. El amor, la lealtad y las conspiraciones están en todos los seres humanos». Teatro, televisión y cine aparte, Casán debe mucho de su fama a las peleas con Susana Giménez, Mirtha Legrand o Nacha Guevara. Boris y Moria, tal para cual.

