Pongamos que hablo de la ternura

Comenta Compartir

Llegó junio, bordando los atardeceres mágicos del olivar con el hilo infinito de la melancolía. Desovilla, también, la voz incierta de los humildes.

A la ... vuelta de la esquina, silbando, la Feria de San Juan, empieza el 16 y acaba el día del santo, bueno el 25, inexplicable. Otra vez la tómbola El Maño, los churros de los Hermanos Pernía, los fuegos desde los puentes del Guadiana, que sigue triste y sucio. En la feria la capacidad de reír iguala al rico y al pobre, pero ir a los toros, al coso de Pardaleras, unos a barrera y sombra, y otros a tendido de sol. Llegó la lluvia bailando por los campos, algo remedia, luego salió el sol y la gente se echó a la calle a sonreír. Los quioscos de San Francisco y la Marina, petados. Acabaron las elecciones municipales, y los mítines. Yo no miento adorno la realidad. A pesar de que algunos partidos nuevos escarripichiaron coplas y se embucharon furriolas y calderetas, no hubo mucho éxito en las urnas. Seguimos cerrando las puertas de Badajoz para que no se escape el arte.

La Asociación de Vecinos de Santa Marina entregará el día 9 los premios del XXVII Certamen de poesía y narración 'Antonio de Llano' y el XXI Premio Joven de poesía y prosa. ¡Llena otra vez, Josué, que nos vamos!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión