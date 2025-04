La placa del Ayuntamiento

Comenta Compartir

En un artículo del diario HOY, Miriam F. Rua habla de una placa de piedra que lleva 85 años adosada a la fachada del Ayuntamiento ... de Badajoz. Al parecer, una mayoría política quiere eliminar dicha placa y sobre todo estas palabras: «1936-1937. Primer año triunfal», que aluden a la «dictadura y a Franco». También se refiere la periodista a que el «caso más flagrante es el de Villafranco del Guadiana, el topónimo de la pedanía pacense que queda en la provincia en homenaje al dictador». Reconoce Miriam F. Rua que dicha placa está tan integrada en el paisaje urbano que a la mayoría de pacenses les pasa inadvertida. Actualmente en España han sido los integrantes de determinada clase política los que han resucitado los fantasmas del pasado, han desenterrado y sacralizados a los muertos de un bando y han resucitado a Franco porque lo llevan siempre en su pensamiento sectario, aunque hayan profanado su tumba y trasladado su cadáver. Se pueden borrar las huellas físicas del pasado. Lo que no se puede es sacar de la Historia a las personas, personajes y sucesos que la han ido configurado, con su luces y sus sombras. Se suele decir que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Los pueblos que no la olvidan por rencor, también, porque entonces las heridas no cicatrizarán jamás.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión