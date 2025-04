En el año 2013, los periódicos recogieron un curioso suceso que había tenido lugar en Rostov del Don (Rusia). Dos hombres que esperaban turno en ... una tienda comenzaron a discutir sobre la valía y el verdadero origen de Inmanuel Kant, filósofo prusiano nacido en Kaliningrado. Como es lógico cuando se trata de Kant, acabaron liándose a puñetazos y uno de ellos sacó una pistola para cerrar la discusión a balazos.

Llevo desde entonces esperando a que algo así suceda en España y por fin ha llegado el día. Solotildistas y anarcoortográficos se han citado el jueves en la sede de la Real Academia Española para librar la batalla definitiva, y uno confía en que el debate no se limite a soporíferos razonamientos gramaticales, sino que haya pelea física, polarización, enconamiento y finalmente sangre. Solo puede quedar uno (¿sólo puede quedar uno?) y sería grandioso que el viernes hubiera que renovar la mitad del alfabeto en la Docta Institución por las bajas de varios académicos, caídos con honor en el frente de la lingüística.

La tilde es un nacionalismo, un orgullo, una infancia, un puñal afilado que cae diacríticamente sobre las oes y que no admite tibiezas ni negociaciones. Escritores y lexicógrafos se enfrentan este jueves y no me extrañaría que si ganan los gramáticos muchos novelistas españoles anunciaran el inmediato traslado de sus sedes a los Países Bajos alegando inseguridad ortográfica, que es algo mucho más grave que la inseguridad jurídica. Al fin y al cabo, las leyes se hacen y se deshacen, pero las normas ortográficas adquieren enseguida la consistencia del mármol y quedan grabadas a fuego en el cerebro fresco de los niños de Primaria.