Este año conseguí acabar las uvas sin atragantarme. Recuerdo con nostalgia aquellos tiempos en los que los presentadores no sacaban estampitas, pero se equivocaban con ... los cuartos y formaban un lío de mil demonios en los hogares españoles. Las campanadas se convirtieron en la retransmisión televisiva más difícil, un campo de minas al nivel de los saltos de esquí de Garmisch-Partenkirchen. Por fortuna, llegó la infografía al rescate: a alguien se le ocurrió poner numeritos debajo y, desde entonces, las cifras van subrayando con solvencia y frialdad cada repique de campana.

Al no atragantarme con las uvas, supe que 2025 iba a ser un año promisorio, radiante. Deseché los propósitos menores (nada de gimnasios ni de inglés, esas menudencias) y maduré en mi cabeza un objetivo colosal, inapelable, al que he decidido dedicarme en cuerpo y alma cada día del año: quiero ser miembro del consejo de administración de Radio Televisión Española. Me considero modestamente capacitado para el cargo porque no tengo ni idea y mi única experiencia en el medio se remonta al CinExin que me trajeron los Reyes en 1978.

La gente, muy maledicente, insinúa que es más difícil aprobar las oposiciones de RTVE que convertirse en consejero, pero sucede al revés. Aprobar un examen es cuestión de memoria o de que alguien te pase las preguntas, pero para ser consejero se necesita una gran capacidad de genuflexión y reverencia y mucha soltura en el elogio desmesurado al líder político. Ser pobre acaba cansando, así que por cien mil euros al año he decidido alquilar mi bonito repertorio de lisonjas e hipérboles, hasta ahora malgastado en la narración de inocuas gestas deportivas.