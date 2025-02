Del poliamor al prozac

Comenta Compartir

Apunta el CIS que más del 47% de los españoles está a favor del poliamor. En esta ocasión no dudo de los resultados de la ... encuesta porque no se me ocurre ningún motivo para manipular los datos, salvo que Tezanos esté intentando decirle algo a su mujer. Mis objeciones al poliamor no son de índole moral, sino de orden práctico.

Me temo que la mayoría de los encuestados se concibe a sí mismo disfrutando del poliamor como quien protagoniza un capítulo interminable de 'La isla de las tentaciones', todo el día yendo de rubia neumática en rubia neumática o de barbitas musculoso en barbitas musculoso, según los gustos y afinidades de cada cual. Yo, sin embargo, me temo que el loable empeño de echar polvos a mansalva puede acabar convirtiéndose en un enredo de agendas, negociaciones, suspicacias, fines de semana agotadores y enconados debates sobre quién la tiene más larga. A la cuarta novia me veo contratando a un auxiliar administrativo para cuadrar calendarios, hacer llamadas, comprar detallitos en los viajes y mantener bien engrasado el suministro de condones y ceregumil. Más aún me preocupa el problema de la asimetría, que puede tener un impacto devastador en la salud mental de nuestros jóvenes. Piensen en el típico chaval feo que, fruto de alguna casualidad o gracias a la perseverancia, ha conseguido ligarse a una mujer guapa. Si, animados por el CIS, deciden embarcarse en una relación abierta, lo normal es que a final de año la chica ya le vaya ganando nueve a cero y esas son derrotas dolorosas, muy difíciles de encajar, que pueden abocar al pobre tipo a la melancolía y al consumo exagerado de benzodiacepinas.

Temas

Televisión

CIS

Sexo