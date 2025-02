El mundo según Trump

Es inadmisible que Zelenski invadiera Rusia. El pobre Putin, que estaba cazando osos en Siberia después de haber ganado limpiamente otras elecciones, me ha dicho ... que se llevó un disgusto grandísimo. ¡No se había cogido un berrinche igual desde que supo que Nalvani había muerto en Siberia de un resfriado! Qué hombre tozudo, este Navalni. Seguro que se paseaba por la cárcel en camiseta y sin calcetines, pese a las advertencias de los gentiles funcionarios de prisiones. Qué le hubiera costado ponerse una rebequita, como hace Melania cuando sale a la terraza. Yo creo que Navalni andaba mal de la cabeza: tampoco es normal que a veces se echara polonio en el té, con los grumitos que deja y ese saborcillo tan raro. Puestos a elegir, casi prefiero comerme a los gatos, como hacen los emigrantes.

Cuando Zelenski invadió Rusia con esos carromatos que le dio la OTAN bajo cuerda, Putin no tuvo más remedio que responder. ¿Qué iba a hacer? ¿Quedarse de brazos cruzados? Si bombardeó Kiev fue a regañadientes y en defensa propia, minutos antes de que los ucranianos atacasen Moscú con ese ejército woke de judíos neonazis, casi todos gais y discapacitados. Esto lo he oído en la Fox o en Canal Red, o quizá lo he soñado, pero Vladimir me lo ha confirmado y en ese hombre magnífico, créanme, se puede confiar. Sepan que va a misa todos los domingos. Son, además, misas muy vistosas: con sus crucifijos de oro, sus inciensos y sus curas con barbas. Ya le he dicho a Putin que la próxima semana, mientras él acaba con el infame imperialismo ucraniano, yo me voy a comprar Groenlandia. A ver si consigo pagarle a Dinamarca con esas criptomonedas que vende mi amigo Milei.